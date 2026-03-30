Боксер Бивол проведет защиту титула в бою против немца Айферта

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россиянин Дмитрий Бивол проведет поединок с обязательным претендентом в бою за титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) немцем Михаэлем Айфертом на турнире RCC Boxing Promotions.

Бивол проведет защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии IBF 30 мая в Екатеринбурге

"Екатеринбург, скоро увидимся! 30 мая на турнире RCC Boxing Promotions проведу бой, обещаю показать красивый и зрелищный поединок. Впереди два месяца плотной подготовки. Буду рад видеть каждого из вас", - сказал Бивол в ролике в Instagram*.

Ранее сообщалось, что поединок Бивола против Айферта может пройти 23 мая в рамках боксерского шоу у пирамид в Гизе Египет ). Бой должен был пройти в одном карде с поединком бывшего абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика

Бивол в августе перенес операцию на спине, бой с Айфертом станет для него первым с февраля, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. В активе 28-летнего Айферта 13 побед и одно поражение.