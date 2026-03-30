Боксер Бивол проведет защиту титула в бою против немца Айферта - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
17:09 30.03.2026
Боксер Бивол проведет защиту титула в бою против немца Айферта
Боксер Бивол проведет защиту титула в бою против немца Айферта 30 мая

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россиянин Дмитрий Бивол проведет поединок с обязательным претендентом в бою за титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) немцем Михаэлем Айфертом на турнире RCC Boxing Promotions.
Бивол проведет защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии IBF 30 мая в Екатеринбурге.
Фундора защитил титул чемпиона мира по версии WBC
"Екатеринбург, скоро увидимся! 30 мая на турнире RCC Boxing Promotions проведу бой, обещаю показать красивый и зрелищный поединок. Впереди два месяца плотной подготовки. Буду рад видеть каждого из вас", - сказал Бивол в ролике в Instagram*.
Ранее сообщалось, что поединок Бивола против Айферта может пройти 23 мая в рамках боксерского шоу у пирамид в Гизе (Египет). Бой должен был пройти в одном карде с поединком бывшего абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика.
Бивол в августе перенес операцию на спине, бой с Айфертом станет для него первым с февраля, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. В активе 28-летнего Айферта 13 побед и одно поражение.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Великая победа россиянина в UFC! Дожал британца в Лондоне и потребовал пояс
