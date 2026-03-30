Шри-Ланка обсуждает с Россией закупку бензина, пишет Bloomberg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Цейлонская нефтяная корпорация (Ceylon Petroleum Corp) - государственная компания Шри-Ланки - ведет переговоры с Россией о закупке бензина и дизельного топлива, пишет агентство Блумберг со ссылкой на представителя южноазиатской компании.
"Ceypetco... ведет переговоры о закупке российского бензина и дизельного топлива", - пишет агентство со ссылкой на управляющего директора Маюру Неттикумарагу (Mayura Neththikumarage).
Как заявил Неттикумарага в интервью агентству, это будет реализовано исключительно на коммерческих условиях; он также отметил, что власти России содействуют в отгрузке этих нефтепродуктов, говорится в статье.
Ранее в марте замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин заявил, что Россия обсудила со Шри-Ланкой и рядом соседних стран вопросы их энергобезопасности и возможности поставок энергоресурсов. Также президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке заявлял, что благодарен России за готовность укрепить сотрудничество в области энергетики.
Кризис на Ближнем Востоке привел к фактической блокировке Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что также отразилось на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В марте на острове были введены ограничения на получение топлива на АЗС, заправиться можно лишь в пределах установленного лимита по специальному QR-коду. Агентство Блумберг также отмечает, что Шри-Ланка объявила в марте о повышении цен на топливо.