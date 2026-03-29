На Украине хотят думать, говорить и читать по-русски, заявил депутат Рады
2026-03-29T15:58:00+03:00
Дубинский: на Украине хотят думать, говорить и читать на русском языке
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что жители Украины, несмотря на запрет, хотят думать, говорить и читать на русском языке.
Ранее глава наблюдательного совета украинской издательской корпорации RNK-Ranok Виктор Круглов заявил, что книжные магазины массово закрываются на Украине
, ежемесячно прекращают работу порядка шести торговых точек из-за убытков, отрасль находится в большой опасности.
"Закрываются книжные магазины по всей Украине, потому что покупателей нет. Не хочет народ читать книги на мове (украинском языке – ред.), хоть убейся… Пока соцсети наполняются историями про патриотичных граждан, требующих не говорить в троллейбусе мовой оккупанта, на ней все также хотят читать, слушать песни, говорить и, самое страшное, думать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По его словам, на Украине ещё не придумали, как заставить жителей покупать книги на украинском языке.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии
, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.