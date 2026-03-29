"В следующий раз покажу себя лучше": боец UFC после ошибки ринг-анонсера - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
11:37 29.03.2026 (обновлено: 13:56 29.03.2026)
"В следующий раз покажу себя лучше": боец UFC после ошибки ринг-анонсера
"В следующий раз покажу себя лучше": боец UFC после ошибки ринг-анонсера - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
"В следующий раз покажу себя лучше": боец UFC после ошибки ринг-анонсера
Ринг-анонсер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) неправильно объявил победителя боя между американцем Тайреллом Форчуном и поляком Марцином Тыбурой на... РИА Новости Спорт, 29.03.2026
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
сиэтл
ufc
сиэтл
спорт, смешанные боевые искусства (мма), сиэтл, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Сиэтл, UFC
"В следующий раз покажу себя лучше": боец UFC после ошибки ринг-анонсера

Ринг-анонсер UFC ошибочно объявил победителя боя между Форчуном и Тыбурой

Боец смешанных единоборств (ММА) Тайрелл Форчун. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ринг-анонсер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) неправильно объявил победителя боя между американцем Тайреллом Форчуном и поляком Марцином Тыбурой на турнире UFC Fight Night в Сиэтле.
Судьи единогласно присудили победу Форчуну, однако анонсер ошибочно объявил Тыбуру победителем боя. Американец направлялся в тоннель, когда ошибка вскрылась и Форчуна позвали обратно в октагон.
"Я был очень недоволен собой. Я чувствовал, что сделал недостаточно. Я был расстроен. Я вышел на двухнедельном уведомлении и чувствую, что проделал хорошую работу, но в следующий раз мне нужно показать себя лучше", - цитирует Форчуна ESPN.

Форчуну 35 лет, он одержал свою дебютную победу в UFC. На его счету стало 18 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах (ММА), еще два боя признаны несостоявшимися. Тыбуре 40 лет, на его счету 27 побед и 11 поражений.
Бывший чемпион UFC потерпел четвертое поражение подряд
Вчера, 05:50
 
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
