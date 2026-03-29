Экс-чемпион UFC будет введен в Зал славы лиги

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деметриус Джонсон будет введен в Зал славы лиги, сообщается в соцсетях промоушена.

Объявивший об уходе из спорта в 2024 году спортсмен прославился благодаря выступлениям в наилегчайшей весовой категории, в которой провел 11 защит кряду чемпионского пояса UFC.