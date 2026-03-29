Рейтинг@Mail.ru
Ради Китая Трамп закончит войну в Иране - РИА Новости, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 29.03.2026 (обновлено: 08:01 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/tramp-2083523625.html
Ради Китая Трамп закончит войну в Иране
Ради Китая Трамп закончит войну в Иране
2026-03-29T08:00:00+03:00
2026-03-29T08:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083524720_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_3b2a05afbf609fd00fe9ac3c2a8fc93e.jpg
https://ria.ru/20260328/bankrotstvo-2083359748.html
https://ria.ru/20260327/usa-2083152975.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083524720_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_2fbf28709e13f1ca4a0e79a7b3626727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Пока весь мир гадает насчет дальнейших планов Дональда Трампа относительно войны в Иране — нападет на остров Харк, чтобы взять под контроль нефтеэкспорт, нападет на остров Кешм и другие острова около Ормузского пролива, чтобы помешать Ирану контролировать пролив, перейдет к ударам по иранским электростанциям или все-таки объявит о победе и завершит операцию, — сам американский президент дал подсказку.
Он сообщил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином в Пекине 14-15 мая, — и даже заявил об уверенности в том, что она станет знаковым событием. Китай пока официально ничего не подтверждал, хотя это типичная для Пекина практика: там сообщают о подобных мероприятиях всего за несколько дней до начала. Но сейчас время необычное — война на Ближнем Востоке непосредственно затрагивает интересы Китая, и принимать лидера страны-агрессора Си Цзиньпину явно не хочется. Именно поэтому визит Трампа и был отложен: изначально планировалось, что он прибудет в Пекин в предстоящий вторник, 31 марта. Но за месяц до этого США и Израиль напали на Иран. Несомненно, Трамп надеялся, что ему быстро удастся поставить Тегеран на колени, потому что о визите в Пекин в конце марта было объявлено еще до нападения и когда к нему все уже было готово. Если бы Штаты настраивались на долгую кампанию — с объявлением сроков визита можно было бы подождать.
Но Трамп этого не сделал, потому что был абсолютно уверен в блицкриге с Ираном. Когда — причем достаточно быстро — выяснилось, что война пошла не по плану, Белый дом стал искать возможность перенести визит. По американской версии, это было сделано по просьбе самого Вашингтона: мол, Верховному главнокомандующему неудобно руководить боевыми действиями из-за границы. В реальности же Штаты просто сыграли на упреждение, потому что вскоре сами китайцы попросили бы отложить поездку. Не потому, что им хотелось бы унизить Трампа, а потому, что они не желают создавать неудобную для всех ситуацию. Си не смог бы принимать президента США как ни в чем не бывало — он должен был бы высказать свое недовольство американскими действиями в Иране. В ответ Трамп не стал бы молчать, завязалась бы "дискуссия", которая явно не способствовала бы достижению договоренностей о смягчении американо-китайского торгового конфликта. Так что встречу отложили до лучших времен — на после войны.
И тут уже сроки должен определять сам Трамп — ведь это он воюет. Поэтому его заявление о том, что он прилетит в Пекин 14 мая, означает: он абсолютно уверен, что к этому времени боевые действия закончатся, Ормузский пролив будет разблокирован, а трамповская версия очередной "победы" будет донесена до американского народа и всего мира. То есть все утихнет не 13 мая, а самое позднее к первым числам мая. Ошибиться второй раз подряд Трамп не может себе позволить: если он еще раз перенесет/отложит визит, то в глазах Си Цзиньпина (и, конечно, не только его) будет выглядеть слабым лидером.
Поэтому можно исходить из того, что Трамп твердо решил любой ценой в течение апреля закончить иранскую авантюру. Естественно, продолжая при этом публично делать самые противоречивые заявления и не исключать ничего, в том числе наземную операцию. И к ней действительно заканчивается подготовка — перебрасываются десантники и техника. Она может начаться уже на следующей неделе, но что-то подсказывает, что ее в итоге не будет. Точнее, на данный момент Трамп не хочет ее проводить, а хочет поехать в Пекин. Потому что захват Харка, не говоря уже о еще более сложной операции по оккупации острова Кешм, приведет не просто к эскалации всей ситуации в Персидском заливе, включая удары по энергетике стран Залива, но и к полному срыву в обозримой перспективе возможности заключения любых соглашений о прекращении войны с Тегераном. Она и сейчас весьма невелика — в первую очередь из-за тотального недоверия Ирана к агрессорам, но в случае высадки американского десанта на иранской земле станет нулевой.
При этом даже неважно, чем в итоге завершится для американцев захват Харка или Кешма, как и то, какими потерями для десанта он обернется. Важнее другое: высадка десанта в любом случае не приведет к быстрому открытию пролива и отодвинет окончание войны. Этого Трамп не может не понимать — как и то, что в таком случае никакого перелета в Пекин 14 мая не будет.
Но президенту США очень хочется посетить председателя КНР — если не в ранге победителя, то хотя бы не в положении застрявшего в болоте кровавой, безумной и абсолютно бесперспективной для Штатов войны. Именно поэтому в следующем месяце Трамп приложит все усилия для того, чтобы выбраться из вырытой им самим ямы.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала