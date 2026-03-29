Ради Китая Трамп закончит войну в Иране

Пока весь мир гадает насчет дальнейших планов Дональда Трампа относительно войны в Иране — нападет на остров Харк, чтобы взять под контроль нефтеэкспорт, нападет на остров Кешм и другие острова около Ормузского пролива, чтобы помешать Ирану контролировать пролив, перейдет к ударам по иранским электростанциям или все-таки объявит о победе и завершит операцию, — сам американский президент дал подсказку.

Он сообщил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином Пекине 14-15 мая, — и даже заявил об уверенности в том, что она станет знаковым событием. Китай пока официально ничего не подтверждал, хотя это типичная для Пекина практика: там сообщают о подобных мероприятиях всего за несколько дней до начала. Но сейчас время необычное — война на Ближнем Востоке непосредственно затрагивает интересы Китая, и принимать лидера страны-агрессора Си Цзиньпину явно не хочется. Именно поэтому визит Трампа и был отложен: изначально планировалось, что он прибудет в Пекин в предстоящий вторник, 31 марта. Но за месяц до этого США Израиль напали на Иран . Несомненно, Трамп надеялся, что ему быстро удастся поставить Тегеран на колени, потому что о визите в Пекин в конце марта было объявлено еще до нападения и когда к нему все уже было готово. Если бы Штаты настраивались на долгую кампанию — с объявлением сроков визита можно было бы подождать.

Но Трамп этого не сделал, потому что был абсолютно уверен в блицкриге с Ираном. Когда — причем достаточно быстро — выяснилось, что война пошла не по плану, Белый дом стал искать возможность перенести визит. По американской версии, это было сделано по просьбе самого Вашингтона : мол, Верховному главнокомандующему неудобно руководить боевыми действиями из-за границы. В реальности же Штаты просто сыграли на упреждение, потому что вскоре сами китайцы попросили бы отложить поездку. Не потому, что им хотелось бы унизить Трампа, а потому, что они не желают создавать неудобную для всех ситуацию. Си не смог бы принимать президента США как ни в чем не бывало — он должен был бы высказать свое недовольство американскими действиями в Иране. В ответ Трамп не стал бы молчать, завязалась бы "дискуссия", которая явно не способствовала бы достижению договоренностей о смягчении американо-китайского торгового конфликта. Так что встречу отложили до лучших времен — на после войны.

И тут уже сроки должен определять сам Трамп — ведь это он воюет. Поэтому его заявление о том, что он прилетит в Пекин 14 мая, означает: он абсолютно уверен, что к этому времени боевые действия закончатся, Ормузский пролив будет разблокирован, а трамповская версия очередной "победы" будет донесена до американского народа и всего мира. То есть все утихнет не 13 мая, а самое позднее к первым числам мая. Ошибиться второй раз подряд Трамп не может себе позволить: если он еще раз перенесет/отложит визит, то в глазах Си Цзиньпина (и, конечно, не только его) будет выглядеть слабым лидером.

Поэтому можно исходить из того, что Трамп твердо решил любой ценой в течение апреля закончить иранскую авантюру. Естественно, продолжая при этом публично делать самые противоречивые заявления и не исключать ничего, в том числе наземную операцию. И к ней действительно заканчивается подготовка — перебрасываются десантники и техника. Она может начаться уже на следующей неделе, но что-то подсказывает, что ее в итоге не будет. Точнее, на данный момент Трамп не хочет ее проводить, а хочет поехать в Пекин. Потому что захват Харка, не говоря уже о еще более сложной операции по оккупации острова Кешм, приведет не просто к эскалации всей ситуации в Персидском заливе , включая удары по энергетике стран Залива, но и к полному срыву в обозримой перспективе возможности заключения любых соглашений о прекращении войны с Тегераном. Она и сейчас весьма невелика — в первую очередь из-за тотального недоверия Ирана к агрессорам, но в случае высадки американского десанта на иранской земле станет нулевой.

При этом даже неважно, чем в итоге завершится для американцев захват Харка или Кешма, как и то, какими потерями для десанта он обернется. Важнее другое: высадка десанта в любом случае не приведет к быстрому открытию пролива и отодвинет окончание войны. Этого Трамп не может не понимать — как и то, что в таком случае никакого перелета в Пекин 14 мая не будет.