Экс-премьер Молдавии рассказал о массовом лишении прав в стране

КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Поправки о гражданстве лишают прав десятки тысяч молдаван, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
В декабре 2025 года вступили в силу поправки в закон о гражданстве, теперь для его получения нужно подтвердить знание государственного языка и конституции Молдавии. Если раньше дети граждан Молдавии могли и сами автоматически получить гражданство, то теперь это возможно лишь в том случае, если в период с 14 до 18 лет они получат удостоверение личности, в противном случае придется проходить через процедуру признания гражданства. Воспользоваться услугами фирм-посредников больше нельзя, при этом срок рассмотрения документов вырос с шести месяцев до года.
"В последнее время партия большинства приняла в спешке ряд законов, которыми создала большие проблемы. Один из них —закон о гражданстве. Мы считаем, что так называемый закон о гражданстве, который они поправили, нанес огромный ущерб гражданам страны. Более 25 тысяч граждан Молдовы остались за бортом", - заявил Тарлев.
Политик отметил, что фактически новым законом взяли и аннулировали свидетельство о рождении.
"Есть много случаев, когда, например, мужчина отслужил в армии, ушел на гражданку, и у него нет паспорта, и его заставляют стоять в очереди в миграционные службы и сдавать экзамены по языку, по конституции, как стоят в очереди, допустим, те мигранты, которые приезжают из Африки или из других стран. Как это возможно? Они приняли решение в законе не признавать свидетельства о рождении, но свидетельство о рождении никто не может аннулировать", - сказал с возмущением он.
Экс-премьер Молдавии предупредил о риске досрочных выборов
27 марта, 06:45
Тарлев рассказал, что в парламенте на заседании комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, в которой он состоит, были жаркие дебаты на эту тему. "Мы считаем, что закон о гражданстве, который они приняли в прошлом году, должен быть аннулирован. И чем быстрее, тем лучше", - подчеркнул он.