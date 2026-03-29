21:25 29.03.2026 (обновлено: 00:31 30.03.2026)
Сперцян пропустит до двух недель из-за травмы
Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян пропустит одну-две недели из-за травмы, сообщил главный тренер сборной Армении Егише Меликян. РИА Новости Спорт, 30.03.2026
https://ria.ru/20260329/futbol-2083638488.html
https://ria.ru/20260329/tsska-2083634124.html
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЭдуард Сперцян
Эдуард Сперцян. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян пропустит одну-две недели из-за травмы, сообщил главный тренер сборной Армении Егише Меликян.
В воскресенье сборная Армении проиграла команде Белоруссии в товарищеском матче в Ереване со счетом 1:2. Сперцян не попал в заявку, ранее главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сообщил, что 25-летний хавбек получил небольшое повреждение.
Футболисты "Родины" обыграли "Урал" в матче Первой лиги
Футболисты "Родины" обыграли "Урал" в матче Первой лиги
Вчера, 20:56
"МРТ показала, что повреждение не слишком серьезное, через одну-две недели он будет готов играть. Мы просто не хотели рисковать в товарищеском матче. Он очень хотел сыграть, но мы не пошли на это. Он очень важен для нас", - приводит слова Меликяна с пресс-конференции sportaran.com.
Сперцян является капитаном "Краснодара", в текущем сезоне он сыграл 22 матча в составе "быков" в РПЛ, забил 11 голов и отдал 14 передач. Его клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Краснодар" 4 апреля на выезде сыграет против грозненского "Ахмата" в матче 23-го тура чемпионата России. Четыре дня спустя "быки" в Москве встретятся с местным "Динамо" в первом матче финала пути РПЛ Кубка России.
Футболист ЦСКА вошел в тройку лучших в мире по числу ускорений
Футболист ЦСКА вошел в тройку лучших в мире по числу ускорений
Вчера, 19:56
 
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
