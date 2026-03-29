Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 29.03.2026 (обновлено: 10:57 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/sobaki-2083587013.html
Российскую легкоатлетку госпитализировали после жуткого нападения собак
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746835239_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_7e1c074cf85ac85cf691277e9569c902.jpg
https://ria.ru/20260321/silvvestri-2082184029.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746835239_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e02c51e6d660dfdf2a1e87d7a7afac8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Спорт
Российскую легкоатлетку госпитализировали после жуткого нападения собак

Российскую бегунью Масанову госпитализировали после нападения собак на Кипре

© AP Photo / Thanassis StavrakisРаботник скорой помощи у коронавирусного госпиталя в Афинах
Работник скорой помощи у коронавирусного госпиталя в Афинах - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская легкоатлетка Ирина Масанова сообщила, что подверглась нападению трех бродячих собак на Кипре.
По словам 41-летней Масановой, у которой на видео, опубликованном в ее Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), все тело в крови, брызжущей из ран на голове, на нее напали три собаки.
«
"Я думала, что умираю, но сейчас я зажала свою башку и я вся в крови. У меня, наверное, черепа просто нет, скальпа просто нет, ощущение было, что у меня оторвали половину башки. Я даже сначала не видела, я думала, что у меня пробило глаз", - сказала Масанова.
"Три собаки, хозяйка начала их звать, и они бы, наверное, ничего не сделали, но поскольку хозяйка вышла, они напали на меня, меня уронили, потому что они три огромные дуры", - добавила спортсменка.
Позже спортсменка у себя в сториз уточнила, что собаки не принадлежали той женщине, а оказались бродячими. Сын этой женщины отвез Масанову в госпиталь. Врачи оставили россиянку в госпитале, поставили капельницу с антибиотиками, спортсменке потребуется пластическая операция. Утром Масанова сообщила, что почти не спала и у нее болит голова.
Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала