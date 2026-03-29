Российскую легкоатлетку госпитализировали после жуткого нападения собак - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Российская легкоатлетка Ирина Масанова сообщила, что подверглась нападению трех бродячих собак на Кипре. РИА Новости Спорт, 29.03.2026
2026-03-29T10:41:00+03:00
Российскую бегунью Масанову госпитализировали после нападения собак на Кипре
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская легкоатлетка Ирина Масанова сообщила, что подверглась нападению трех бродячих собак на Кипре.
По словам 41-летней Масановой, у которой на видео, опубликованном в ее Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), все тело в крови, брызжущей из ран на голове, на нее напали три собаки.
«
"Я думала, что умираю, но сейчас я зажала свою башку и я вся в крови. У меня, наверное, черепа просто нет, скальпа просто нет, ощущение было, что у меня оторвали половину башки. Я даже сначала не видела, я думала, что у меня пробило глаз", - сказала Масанова.
"Три собаки, хозяйка начала их звать, и они бы, наверное, ничего не сделали, но поскольку хозяйка вышла, они напали на меня, меня уронили, потому что они три огромные дуры", - добавила спортсменка.
Позже спортсменка у себя в сториз уточнила, что собаки не принадлежали той женщине, а оказались бродячими. Сын этой женщины отвез Масанову в госпиталь. Врачи оставили россиянку в госпитале, поставили капельницу с антибиотиками, спортсменке потребуется пластическая операция. Утром Масанова сообщила, что почти не спала и у нее болит голова.