Российский паралимпиец рассказал об учебе в Лондоне

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сноубордист паралимпийской сборной России Филипп Шеббо рассказал в интервью РИА Новости, что переживал из-за поступления в университет Лондона.
28 марта, 14:02
"Всегда была мечта стать инженером "Формулы-1". Из Великобритании есть очевидный путь туда, потому что это центр мирового автоспорта. Поступить в университет Лондона нереально, ультратяжело. На тот момент UCL (University College London) был четвертым или пятым во всемирном рейтинге. По-моему, первый седой волос получил именно во время поступления, переживал, что не попаду. Хотя учеба, тем более математика и физика, у меня всегда были на высоком уровне", - сказал Шеббо.
"Меня нельзя отнести к золотой молодежи. Обучение там недешевое, и с этими суммами родителям непросто было расстаться. Возможно, я произвожу впечатление обеспеченного мальчика, но это не совсем правда. Были ли закрыты базовые потребности? Стопроцентно", - добавил он.