Плющев оценил возможность допуска сборной России при новом президенте IIHF
17.03.2022
Хоккей
 
20:04 29.03.2026
Плющев оценил возможность допуска сборной России при новом президенте IIHF
Плющев оценил возможность допуска сборной России при новом президенте IIHF
Плющев оценил возможность допуска сборной России при новом президенте IIHF

Плющев: с приходом нового президента IIHF появится надежда на допуск сборной РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Плющев
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что с приходом нового президента Международной федерации хоккея (IIHF) появится надежда на допуск сборной России до международных турниров.
В воскресенье, в день своего 73-летия, Тардиф объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз является президентом IIHF с 2021 года. Он останется в должности до завершения своих полномочий в октябре.
"Конечно, - ответил Плющев на вопрос, появится ли надежда на изменение ситуации с допуском сборной России по хоккею до международных турниров с приходом нового президента. - Но мы не знаем кандидатуру. Если это будет человек, который разбирается в хоккее, не зашоренный в конъюнктурных политических делах, то шанс есть. Если же это будет человек из Скандинавии или прибалтийской республики, то никаких изменений не будет".
В период президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине. Это решение продлевалось несколько раз, отстранение действует с февраля 2022 года.
