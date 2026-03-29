Плющев оценил возможность допуска сборной России при новом президенте IIHF

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что с приходом нового президента Международной федерации хоккея (IIHF) появится надежда на допуск сборной России до международных турниров.
В воскресенье, в день своего 73-летия, Тардиф объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз является президентом IIHF с 2021 года. Он останется в должности до завершения своих полномочий в октябре.
"Конечно, - ответил Плющев на вопрос, появится ли надежда на изменение ситуации с допуском сборной России по хоккею до международных турниров с приходом нового президента. - Но мы не знаем кандидатуру. Если это будет человек, который разбирается в хоккее, не зашоренный в конъюнктурных политических делах, то шанс есть. Если же это будет человек из Скандинавии или прибалтийской республики, то никаких изменений не будет".
В период президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине. Это решение продлевалось несколько раз, отстранение действует с февраля 2022 года.