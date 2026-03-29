Пеклецова опередила Непряеву в гонке в Финале Кубка России - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
12:03 29.03.2026 (обновлено: 12:07 29.03.2026)
Пеклецова опередила Непряеву в гонке в Финале Кубка России
Пеклецова опередила Непряеву в гонке в Финале Кубка России - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Пеклецова опередила Непряеву в гонке в Финале Кубка России
Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в Финале Кубка России, который проходит в Апатитах... РИА Новости Спорт, 29.03.2026
лыжные гонки
спорт
россия
апатиты
мурманская область
алина пеклецова
дарья непряева
вероника степанова
россия
апатиты
мурманская область
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, апатиты, мурманская область, алина пеклецова, дарья непряева, вероника степанова
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Апатиты, Мурманская область, Алина Пеклецова, Дарья Непряева, Вероника Степанова
Пеклецова опередила Непряеву в гонке в Финале Кубка России

Пеклецова выиграла гонку на 10 км с раздельным стартом в Финале Кубка России

Российская лыжница Алина Пеклецова - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в Финале Кубка России, который проходит в Апатитах (Мурманская область).
Спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут 35,3 секунды. Второе место заняла Дарья Непряева (отставание - 0,9 секунды), замкнула тройку призеров Дарья Канева (+17,0). Вероника Степанова (+23,2) заняла четвертое место.
Позже в воскресенье гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем пробегут мужчины. Соревнования в Апатитах завершатся 29 марта, после чего Финал Кубка России продолжится в Кировске.
Лыжные гонкиСпортРоссияАпатитыМурманская областьАлина ПеклецоваДарья НепряеваВероника Степанова
 
