Онищенко рассказал, сколько детей может родить женщина

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Женщина способна родить неограниченное количество детей, однако многое зависит от состояния ее здоровья и финансовых возможностей, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" Онищенко сообщил, что инстинкт материнства у женщины заложен в генах.
Онищенко рассказал, в каком возрасте начинает стареть мозг
"Сколько рожать - это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее "настроек". Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15-40 лет - сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живет", - сказал Онищенко.
Он добавил, что сейчас в России проживает более 2 миллионов многодетных семей, в которых трое и больше детей. К 2036 году коэффициент рождаемости должен составить 1,8 на одну женщину.
По словам академика, отказ от рождения ребенка может отрицательно сказаться на женском организме, потому что эта функция заложена в ней природой.