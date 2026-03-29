"Юта" проиграла "Финиксу" и потерпела пятое подряд поражение в НБА
08:59 29.03.2026
"Юта" проиграла "Финиксу" и потерпела пятое подряд поражение в НБА
© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Финикс Санз" дома выиграл у "Юты Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в воскресенье в Финиксе и завершилась со счетом 134:109 (39:21, 34:24, 35:38, 26:26) в пользу хозяев. В составе "Санз" 31 очко набрал Джейлен Грин. "Юте" по 26 очков принесли Кайл Филиповски и Брайс Сенсабо.
Вембаньяма помог "Сан-Антонио" одержать восьмую победу подряд в НБА
"Финикс" с 41 победой и 33 поражениями занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Юта", потерпевшая пятое поражение подряд, с 21 победой и 54 поражениями располагается на 14-й строчке.
В следующем матче "Финикс" в гостях сыграет с "Мемфис Гриззлис", а "Юта" примет "Кливленд Кавальерс". Обе встречи состоятся в ночь на 31 марта по московскому времени.
Результаты других матчей:
"Миннесота Тимбервулвз" - "Детройт Пистонс" - 87:109;
"Шарлотт Хорнетс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 114:118;
"Атланта Хокс" - "Сакраменто Кингз" - 123:113;
"Мемфис Гриззлис" - "Чикаго Буллз" - 125:124.
Леброн Джеймс вошел в историю НБА, отдав передачу на своего сына
