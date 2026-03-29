У блока НАТО большая радость, светлый праздничек. Наконец-то достигли того, о чем договорились еще в 2014 году, — уровня расходов на оборону в два процента от ВВП каждой из стран-членов. Генсек альянса Марк Рютте назвал момент "переломным", а ведь и впрямь: видно, как причастных поломала жизнь.

Доклад об успехах государств НАТО сродни альбому фотографий с выпускного курса: какими они были — и что с ними теперь стало. Вот, например, Люксембург . Миролюбивый был парень: в 2014 году тратил на вооруженные силы всего 0,4% от своей экономики, чисто флагами на парадах помахать. А теперь у него бронза на соревновании милитаристов: за 12 лет рост военных расходов составил 359,6% — до 1,2 миллиарда долларов, или 2,13% от ВВП.

Группа лидеров по доле военного бюджета — это вряд ли случайно самые русофобствующие в альянсе: Польша (4,3%), Литва (четыре процента), Латвия (3,74%), Эстония (3,42%) и Дания (3,34%), которая в пересчете на душу населения тратит больше всех на поддержку Украины и проводит такую внешнюю политику, что степень русофобии впору измерять в датчанах

При этом лидер группы вопросов не вызывает: всегда был с гонором.

Литва и Латвия также лидируют по части прироста расходов за 12 лет — на 537,4% и 369,4% соответственно. Горячие прибалтийские парни собираются воевать и на полном серьезе устанавливают противотанковые ежи на границе с Россией (ведь сражаться собираются именно с ней), так как не в курсе, что ракеты в случае войны пролетят над ежами, поэтому каждый их них нужно снабжать большим сачком

Канада, Португалия, Италия, Есть группа, где порог в два процента превышен совсем недавно, хотя решение приняли 13 лет назад, — Бельгия Испания . Эти искренне ни с кем воевать не хотели, а милитаризацию проводят из-под палки, но все равно проводят. Что поделать, стадо. Подневольные коровы лидеров.

Формально в той же группе и Франция , но она скорее поистрепавшаяся дочка богатых родителей. Свободных денег нет, однако разбазаривание наследства снижает арендные платежи. Например, французов выгнали из Африки . Больше не надо тратиться на содержание там баз.

Хорватия, Черногория, А вот Балканские страны ( Албания Словения , также Греция ) — ребята хитрые. По внешним признакам тоже миролюбы: и доля оборонных расходов в бюджете едва превышает два процента, и наращивание незначительное. Но дело в том, что милитаризация прошла там раньше, сразу после вступления в НАТО, а на еще одну не хватило денег.

Их вековечный враг, турок, в группе середнячков — 2,33% от ВВП с приростом примерно на четверть. Но явно копит средства и точит ножи для собственных целей, а не потому что заставили.

Есть и такие страны, где вложения в оборону в последнее время снизились, — Венгрия Чехия . Нынешние правительства не потворствуют мифам о неизбежном нападении России на НАТО, не хотят помогать Украине, пытаются поддержать избирателей на сэкономленные средства. В общем, нормальные люди. Но попали в плохую компанию.

А вот, наконец, и староста группы — США . Это лидер с другого края: их военный бюджет рос медленнее всех, потому что давно достиг чудовищных размеров — 3,19% от главной экономики мира. Америка и выколачивала деньги из остальных, чтоб тратить к своей пользе.

Наш выпускной альбом — это еще и фотографии жертв одного мошенника, за рядом исключений вроде того же турка (он, правда, опасный парень) или британца, сообщника старосты.

НАТО — это прежде всего агрессивный военный блок, который врет про свой "оборонный характер", тогда как в оборонных операциях вообще никогда не участвовал, если не считать сторожевые функции в период, когда сомалийские пираты расшалились.

Но конкретно для США это также инструмент глобального влияния и бизнес важной части элит: в обмен на американскую "крышу" члены альянса закупают оружие у американских производителей (они же варлорды, они же "торговцы смертью"). А населению внушалось, будто это поможет сэкономить горы денег на обороне.

Мнение людей стало важным после первой холодной войны, когда всех захлестнула мода на демократию. Раньше или позже, как в Исландии в 1949-м или в Черногории в 2017-м, несогласные народы ломали об колено, силой подавляя низовой протест (исландцы до сих пор не устраивали протестных акций крупнее, чем при создании альянса). А в девяностых и нулевых даже проводились референдумы о вступлении в НАТО, в ходе которых людей обрабатывали по одной методичке: добрые американцы и прочие британцы возьмут всю оборону на себя, чтоб вы крепко спали, а на сбереженные деньги сладко ели.

К 2014 году США решили, что клиент прогрет и пора переходить к той части операции, которая дает сверхприбыли. Весной вопрос о необходимости увеличить военные бюджеты стран НАТО вдвое-втрое подняли в Пентагоне , а в сентябре планку в два процента утвердил саммит альянса. Это было при президенте Бараке Обаме , когда главу Пентагона мало кто знал в лицо.

С приходом Дональда Трампа США требовали выделять на оборону уже по три процента, благо более трети этих средств направляется на закупку вооружений, в основном американских. Лидером группы протеста, где привыкли экономить на армии ради социальных программ, была тогда Ангела Меркель — канцлер Германии (оборонный бюджет — 1,2% от ВВП в 2013 году). К сегодняшнему дню Берлин увеличил долю вдвое и хочет еще: если Меркель пыталась быть рачительной хозяйкой, то нынешний канцлер Фридрих Мерц косплеит Гитлера.

Таким образом, победила Америка. Не Обама, не Трамп — именно Америка и интересы ее варлордов. А для европейцев все обернулось падением уровня жизни и комичными историями вроде той, где Бельгия купила F-35 , а потом выяснила, что для использования американских истребителей у нее не хватает воздушного пространства.

При этом лохотрон устроен так, что вход туда рубль, а выход десять. Покупая дорогие игрушки производства США, армии членов НАТО одновременно теряли в самодостаточности. За редким исключением у каждой из стран теперь не полноценные вооруженные силы, а часть деталей от конструктора. Волей Америки их можно собрать в одном месте и соединить в полноценную армию, а вне этого патронажа обороны нет. Такая реформа тоже проводилась под соусом экономии средств, но создала критичную зависимость от Вашингтона

США часто совершают ошибки, но умеют навязывать себя и получать с того прибыль. Как говорила мартышка из анекдота, "дура не дура, а на пару лимонов в день наполаскиваю".

Осталось понять, как много в альянсе безнадежно наивных, кто считает, будто теперь, когда пройден вожделенный рубеж в два процента, народы Европы могут заняться другими проблемами, благо тащат на себе еще и обеспечение англосаксонской авантюры по войне с Россией на Украине.

Надежды прочь. Генсек Рютте — видный глобалист, называющий Трампа "папочкой", — смотрит в будущее: пусть в 2024 году общие расходы выросли на 1,3 триллиона долларов, в прошлом еще на 1,4 триллиона, но союзники должны двигаться к новой цели — к расходам в пять процентов от ВВП через девять лет.