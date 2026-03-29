В Петербурге нетрезвый пассажир с молотком устроил дебош в автобусе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала нетрезвого пассажира автобуса, который, предположительно, повздорил с водителем и молотком разбил стекло передней двери, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в воскресенье в полицию Красносельского района поступило сообщение о неадекватном пассажире в салоне автобуса, следующего по проспекту Ветеранов. На месте происшествия правоохранители задержали 40-летнего нетрезвого мужчину с молотком.
"До прибытия стражей правопорядка мужчина успел спровоцировать конфликт с водителем, после чего в попытке покинуть салон повредил зеркало и разбил стекло водительской двери. В результате инцидента водитель автобуса получил незначительные телесные повреждения", - рассказали в ГУМВД.
Правоохранители изъяли у местного жителя молоток и доставили мужчину в отдел полиции, где он получил административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.