Вице-премьер Кубы рассказал о последствиях энергетической блокады

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Энергоблокада Кубы негативно отразилась на ситуации в сфере здравоохранения и среди прочего привела к тому, что сейчас операций в больницах ожидают более 100 тысяч кубинцев, в том числе и дети, заявил вице-премьер Кубы, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага.

Как передает корреспондент РИА Новости, губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с Фрагой в воскресенье.

"В системе здравоохранения... более 100 тысяч человек стоят в очереди, ожидая операций, и из них более 11 тысяч - дети", - сказал Фрага, говоря о влиянии энергетической блокады на жизнь кубинцев.

Он отметил, что энергокризис отразился на всех сферах жизни населения. Так, в частности, ежедневные отключения электричества негативно сказались на производстве, транспортировке и хранении продуктов. Также нехватка топлива не позволяет обеспечить нормальное функционирование систем водоснабжения.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу , а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.