КСИР пообещал новые удары по "ценным" объектам США

ТЕГЕРАН, 29 мар — РИА Новости. Иран в скором времени нанесет новые удары по ключевым американским целям, заявил командующий ВКС КСИР Маджид Мусави.
"Нарушение работы американских радаров, логистики и рост потерь продолжаются. Учитывая доминирование Ирана в разведке и в ударных операциях, у США нет иного выбора, кроме как отступить от иранских границ. Обломки американских самолетов АВАКС, танкеров и разрушенных ангаров говорят сами за себя. Вскоре к этому списку добавятся и другие ценные объекты", — написал он в соцсети X.
Сегодня иранские военные сообщили об уничтожении американского самолета E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Газета Wall Street Journal назвала его критически важным для действий ВС США на Ближнем Востоке, а его замену оценила в 700 миллионов долларов.
В субботу КСИР рассказал о ликвидации американского самолета-заправщика, который базировался на базе Аль-Хардж в Саудовской Аравии. По данным Reuters, 12 военных получили ранения.
Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
В пятницу источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов усилить атаки.
Ради Китая Трамп закончит войну в Иране
Вчера, 08:00