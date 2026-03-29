Премьер Испании прокомментировал недопуск латинского патриарха в храм

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал неоправданной атакой на религиозную свободу недопуск израильской полицией Латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня.
Ранее в воскресенье израильские полицейские не пустили Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Инцидент произошел во время празднования западными христианами Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму, они вынуждены были повернуть назад. Позднее канцелярия премьера Израиля объяснила недопуск священнослужителей в храм заботой об их безопасности.
"Нетаньяху (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.) помешал католикам праздновать Пальмовое воскресенье в святых местах Иерусалима. Без какого-либо объяснения. Без причин или мотивов. Правительство Испании осуждает неоправданную атаку на религиозную свободу и призывает Израиль уважать различия в вероисповедании и международное право. Потому что без толерантности невозможно сосуществовать", - говорится в заявлении Санчеса в социальной сети X.
МИД Португалии также осудил инцидент в Иерусалиме. Ведомство призвало Израиль "гарантировать и практиковать" свободу вероисповедания.