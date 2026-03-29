Премьер Испании прокомментировал недопуск латинского патриарха в храм - РИА Новости, 29.03.2026
20:18 29.03.2026
Премьер Испании прокомментировал недопуск латинского патриарха в храм
Премьер Испании прокомментировал недопуск латинского патриарха в храм - РИА Новости, 29.03.2026
Премьер Испании прокомментировал недопуск латинского патриарха в храм
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал неоправданной атакой на религиозную свободу недопуск израильской полицией Латинского патриарха Иерусалима... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T20:18:00+03:00
2026-03-29T20:18:00+03:00
в мире, иерусалим, израиль, испания, педро санчес, биньямин нетаньяху
В мире, Иерусалим, Израиль, Испания, Педро Санчес, Биньямин Нетаньяху
Премьер Испании прокомментировал недопуск латинского патриарха в храм

Премьер Испании назвал недопуск латинского патриарха в храм атакой на свободу

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал неоправданной атакой на религиозную свободу недопуск израильской полицией Латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня.
Ранее в воскресенье израильские полицейские не пустили Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Инцидент произошел во время празднования западными христианами Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму, они вынуждены были повернуть назад. Позднее канцелярия премьера Израиля объяснила недопуск священнослужителей в храм заботой об их безопасности.
Посол США прокомментировал запрет латинскому патриарху войти в храм
Вчера, 18:39
"Нетаньяху (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.) помешал католикам праздновать Пальмовое воскресенье в святых местах Иерусалима. Без какого-либо объяснения. Без причин или мотивов. Правительство Испании осуждает неоправданную атаку на религиозную свободу и призывает Израиль уважать различия в вероисповедании и международное право. Потому что без толерантности невозможно сосуществовать", - говорится в заявлении Санчеса в социальной сети X.
МИД Португалии также осудил инцидент в Иерусалиме. Ведомство призвало Израиль "гарантировать и практиковать" свободу вероисповедания.
Офис Нетаньяху объяснил недопуск латинского патриарха в храм Гроба Господня
Вчера, 18:35
 
В миреИерусалимИзраильИспанияПедро СанчесБиньямин Нетаньяху
 
 
