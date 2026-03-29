Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
21:43 29.03.2026
Хоккеиста "Локомотива" Фрэза дисквалифицировали на один матч
Хоккеиста "Локомотива" Фрэза дисквалифицировали на один матч
РИА Новости Спорт
Хоккей, Спорт, Москва, Джоуи Кин, Павел Порядин, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Канадский нападающий ярославского "Локомотива" Байрон Фрэз дисквалифицирован на один матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за неправильную атаку соперника, сообщается на сайте лиги.
В субботу "Локомотив" на выезде обыграл "Спартак" в третьем матче серии первого раунда плей-офф со счетом 4:3. На 37-й минуте Фрэз выполнил силовой прием против американского защитника "Спартака" Джоуи Кина, влетев в него спиной в прыжке и толкнув в борт. После столкновения американец покинул площадку и на лед не вернулся.
"На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Локомотива" Байрона Фрэза наказание по п. 1.7.2 дисциплинарного регламента КХЛ (неправильная атака соперника), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении лиги.
Также лига наказала хоккеиста "Спартака" Павла Порядина, который в третьем периоде нанес удар клюшкой Фрэзу в область паха во время потасовки. Россиянин подвергнут денежному штрафу.
Счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу "Локомотива". Следующая встреча состоится в Москве 30 марта.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала