Хоккеиста "Локомотива" Фрэза дисквалифицировали на один матч

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Канадский нападающий ярославского "Локомотива" Байрон Фрэз дисквалифицирован на один матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за неправильную атаку соперника, сообщается на сайте лиги.
В субботу "Локомотив" на выезде обыграл "Спартак" в третьем матче серии первого раунда плей-офф со счетом 4:3. На 37-й минуте Фрэз выполнил силовой прием против американского защитника "Спартака" Джоуи Кина, влетев в него спиной в прыжке и толкнув в борт. После столкновения американец покинул площадку и на лед не вернулся.
"На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Локомотива" Байрона Фрэза наказание по п. 1.7.2 дисциплинарного регламента КХЛ (неправильная атака соперника), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении лиги.
Также лига наказала хоккеиста "Спартака" Павла Порядина, который в третьем периоде нанес удар клюшкой Фрэзу в область паха во время потасовки. Россиянин подвергнут денежному штрафу.
Счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу "Локомотива". Следующая встреча состоится в Москве 30 марта.