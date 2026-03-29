Тардиф не будет переизбираться на пост президента IIHF

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Действующий президент Международной федерации хоккея (IIHF) француз Люк Тардиф принял решение не баллотироваться на новый срок, сообщается на сайте организации.

Тардиф является президентом IIHF с 2021 года. Француз останется в должности до завершения своих полномочий в октябре. Выборы главы организации состоятся на полугодовом конгрессе осенью.

"Учитывая прочное и стабильное положение федерации, Тардиф пришел к выводу, что сейчас подходящий момент покинуть пост президента. IIHF полностью уважает его решение не выдвигаться на новый срок и признает долгосрочное влияние его вклада. Господин Тардиф останется на своем посту до окончания срока полномочий в октябре, продолжая курировать текущие программы развития, коммерческие инициативы и подготовку к предстоящим событиям, включая, среди прочего, будущие чемпионаты мира и зимние Олимпийские игры 2030 года", - отмечается в заявлении.

В период президентства Тардифа сборные России Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине . Это решение продлевалось несколько раз, отстранение действует с февраля 2022 года.