Тардиф не будет переизбираться на пост президента IIHF - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
18:05 29.03.2026 (обновлено: 18:47 29.03.2026)
Тардиф не будет переизбираться на пост президента IIHF
Действующий президент Международной федерации хоккея (IIHF) француз Люк Тардиф принял решение не баллотироваться на новый срок, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Тардиф не будет переизбираться на пост президента IIHF

Тардиф не будет переизбираться на пост президента Международной федерации хоккея

Люк Тардиф. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Действующий президент Международной федерации хоккея (IIHF) француз Люк Тардиф принял решение не баллотироваться на новый срок, сообщается на сайте организации.
Тардиф является президентом IIHF с 2021 года. Француз останется в должности до завершения своих полномочий в октябре. Выборы главы организации состоятся на полугодовом конгрессе осенью.
"Учитывая прочное и стабильное положение федерации, Тардиф пришел к выводу, что сейчас подходящий момент покинуть пост президента. IIHF полностью уважает его решение не выдвигаться на новый срок и признает долгосрочное влияние его вклада. Господин Тардиф останется на своем посту до окончания срока полномочий в октябре, продолжая курировать текущие программы развития, коммерческие инициативы и подготовку к предстоящим событиям, включая, среди прочего, будущие чемпионаты мира и зимние Олимпийские игры 2030 года", - отмечается в заявлении.
В период президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине. Это решение продлевалось несколько раз, отстранение действует с февраля 2022 года.
В воскресенье Тардифу исполнилось 73 года. С 2006 по 2021 год он возглавлял Федерацию хоккея Франции. В 2010-м француз был избран в совет IIHF, где в разные годы являлся казначеем и председателем финансового комитета. В 2021 году на конгрессе в Санкт-Петербурге Тардиф по итогам голосования сменил на посту президента швейцарца Рене Фазеля, руководившего IIHF на протяжении 27 лет.
