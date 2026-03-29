"Салават Юлаев" увеличил преимущество в серии плей-офф с "Автомобилистом"

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе "Салавата Юлаева" по дублю оформили Максим Кузнецов (3-я и 43-я минуты) и Данил Алалыкин (26, 57), еще одну шайбу забросил Шелдон Ремпал (34). У "Автомобилиста" голы на счету Александра Шарова (27) и Анатолия Голышева (56).
Для уфимской команды этот матч стал 200-м в плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Салавата Юлаева". Пятая игра пройдет 31 марта в Екатеринбурге.
По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Салават Юлаев" стал пятым.
29 марта 2026 • начало в 13:30
02:48 • Максим Кузнецов
25:12 • Данил Алалыкин
(Ярослав Цулыгин, Артем Пименов)
13:20 • Шелдон Ремпал
(Джек Родвальд, Алексей Василевский)
02:53 • Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов, Артем Горшков)
56:13 • Данил Алалыкин
06:13 • Александр Шаров
(Даниэл Спронг, Брукс Мэйсек)
15:10 • Анатолий Голышев
(Семен Кизимов, Стефан Да Коста)