"Салават Юлаев" увеличил преимущество в серии плей-офф с "Автомобилистом"
15:50 29.03.2026
"Салават Юлаев" увеличил преимущество в серии плей-офф с "Автомобилистом"
"Салават Юлаев" увеличил преимущество в серии плей-офф с "Автомобилистом"
Хоккей, Спорт, Уфа, Екатеринбург, Александр Шаров, Анатолий Голышев, Салават Юлаев, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" увеличил преимущество в серии плей-офф с "Автомобилистом"

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе "Салавата Юлаева" по дублю оформили Максим Кузнецов (3-я и 43-я минуты) и Данил Алалыкин (26, 57), еще одну шайбу забросил Шелдон Ремпал (34). У "Автомобилиста" голы на счету Александра Шарова (27) и Анатолия Голышева (56).
Для уфимской команды этот матч стал 200-м в плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Салавата Юлаева". Пятая игра пройдет 31 марта в Екатеринбурге.
По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Салават Юлаев" стал пятым.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 марта 2026 • начало в 13:30
Завершен
Салават Юлаев
5 : 2
Автомобилист
02:48 • Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов)
25:12 • Данил Алалыкин
(Ярослав Цулыгин, Артем Пименов)
13:20 • Шелдон Ремпал
(Джек Родвальд, Алексей Василевский)
02:53 • Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов, Артем Горшков)
56:13 • Данил Алалыкин
(Григорий Панин, Артем Пименов)
06:13 • Александр Шаров
(Даниэл Спронг, Брукс Мэйсек)
15:10 • Анатолий Голышев
(Семен Кизимов, Стефан Да Коста)
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
