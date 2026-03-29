В ЮАР похитили и убили специалиста по связям Африки и России

ПРЕТОРИЯ, 29 мар — РИА Новости. Руководитель программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалист по связям Африки и России Стивен Груздь стал жертвой похищения в ЮАР, в результате которого был убит группой преступников.
"С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя, руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии SAIIA", — говорится в заявлении, опубликованном институтом.
По информации местного издания News24, о пропаже исследователя стало известно в пятницу. Ученого похитили в одном из районов Йоханнесбурга. Полиции удалось перехватить предполагаемую машину преступников в ночь на субботу в районе Джеппестаун. Пятеро подозреваемых были задержаны, один из них сообщил правоохранителям об убийстве и показал, где лежит труп. Расследование продолжается.
