ISU отклонил протест британцев на результат в танцах на льду на ЧМ

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил жалобу британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона на оценки судей в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира и оставил в силе результаты, сообщает Reuters со ссылкой на ISU.

В субботу Фир и Гибсон набрали 208,98 баллов и заняли четвертое место. Британцы шли третьими после ритм-танца, но в произвольном танце получили два штрафных балла за запрещенный элемент и в итоге отстали на 0,22 балла от завоевавших бронзовые медали американцев Эмилии Зингас и Вадима Колесника. Позднее Федерация конькобежного спорта Великобритании (British Ice Skating) объявила на своем официальном сайте о намерении подать апелляцию на решение судей.

В ISU отметили, что штраф был наложен технической панелью из-за нарушения в исполнении элемента.

"Поскольку это решение относится к категории принимаемых непосредственно в ходе выступления, оно является окончательным и не подлежит обжалованию", - заявили в ISU.