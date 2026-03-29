ISU отклонил протест британцев на результат в танцах на льду на ЧМ
Фигурное катание
23:44 29.03.2026
ISU отклонил протест британцев на результат в танцах на льду на ЧМ
Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил жалобу британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона на оценки судей в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате... РИА Новости Спорт, 29.03.2026
ISU отклонил протест британцев на результат в танцах на льду на чемпионате мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания)
Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания). Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил жалобу британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона на оценки судей в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира и оставил в силе результаты, сообщает Reuters со ссылкой на ISU.
В субботу Фир и Гибсон набрали 208,98 баллов и заняли четвертое место. Британцы шли третьими после ритм-танца, но в произвольном танце получили два штрафных балла за запрещенный элемент и в итоге отстали на 0,22 балла от завоевавших бронзовые медали американцев Эмилии Зингас и Вадима Колесника. Позднее Федерация конькобежного спорта Великобритании (British Ice Skating) объявила на своем официальном сайте о намерении подать апелляцию на решение судей.
Дэвис и Смолкин стали десятыми в танцах на льду на чемпионате мира
Дэвис и Смолкин стали десятыми в танцах на льду на чемпионате мира
Вчера, 00:04
В ISU отметили, что штраф был наложен технической панелью из-за нарушения в исполнении элемента.
"Поскольку это решение относится к категории принимаемых непосредственно в ходе выступления, оно является окончательным и не подлежит обжалованию", - заявили в ISU.
Фир и Гибсон - бронзовые призеры чемпионата мира 2025 года, также на их счету две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы.
Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию
Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию
28 марта, 18:29
 
