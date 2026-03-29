СМИ: война США и Израиля с Ираном может положить начало новой ядерной эре
17:25 29.03.2026
СМИ: война США и Израиля с Ираном может положить начало новой ядерной эре
Нападение США и Израиля на Иран может положить начало новой ядерной эре, полагает агентство Блумберг. РИА Новости, 29.03.2026
СМИ: война США и Израиля с Ираном может положить начало новой ядерной эре

Bloomberg: война США и Израиля с Ираном может положить начало новой ядерной эре

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран может положить начало новой ядерной эре, полагает агентство Блумберг.
"Война с Ираном, возможно, знаменует начало новой ядерной эры", - говорится в материале агентства.
Как отмечает Блумберг, страны от Северной Атлантики до западной части Тихого океана стали более открыто обсуждать, нужно ли им собственное ядерное оружие. В частности, Германия и Польша с одобрением восприняли предложение Парижа о том, чтобы распространить французский "ядерный зонтик" на Европу, при том, что обе страны долгое время ничуть не возражали против "зонтика" США.
В свою очередь, Вашингтон изучает возможность возобновления ядерных испытаний спустя более чем 30 лет перерыва. Блумберг здесь же напоминает, что США - единственная страна, применившая ядерное оружие против мирного населения.
"Но если у большего числа стран будет больше ядерного оружия, мир не станет безопаснее - наоборот... Сейчас как никогда важно придерживаться правил о нераспространении (ядерного оружия - ред.), которые так хорошо служили миру последние полвека", - заявил в комментарии агентству генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
