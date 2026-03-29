Что надо знать о весенних грибах перед их сбором

Грибы подберезовики в лесу в Карелии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В социальных сетях каждую весну стабильно появляются фотографии счастливых грибников с полными корзинами. Однако не все знают, что среди привычных сморчков может затеряться опасный убийца.

Какие грибы нельзя собирать? И чем это грозит?

Гельвелловая кислота и ее жертвы

В сморчках и строчках — популярнейших весенних грибах, содержится ядовитое вещество под названием гельвелловая кислота. Ее употребление грозит человеку судорогами, нарушением переноса кислорода кровью, головокружениями, потерей ориентации. Если быстро не помочь — есть риск летального исхода.

Особенно часто такие случаи происходят весной, в первую волну урожая грибов.

Сморчок vs строчок: учимся различать

Это важно, потому что один из них опаснее другого.

У сморчка, более безопасного гриба, шляпка конусообразная, ячеистая, буровато-коричневая или серая. Ножка гладко переходит в шляпку, не отделяется. В разрезе — две аккуратные полые лодочки.

У строчка, опасного вида, шляпка неправильно-округлая, не конусообразная. В разрезе у него — сложный лабиринт ходов, полностью заполненный мякотью. В нем и содержится убийственный гиромитрин.

Максим Дьяков, ведущий специалист кафедры микологии МГУ имени Ломоносова, предупреждает : отравление гиромитрином похоже на отравление ракетным топливом. А избавиться от токсина очень сложно.

Как варить грибы, чтобы безопасно есть

Роспотребнадзор фиксирует: отравления условно съедобными грибами происходят в основном из-за неправильной кулинарной обработки.

О правильной схеме обработки сморчков и строчков рассказал РИА Новости Виктор Асеев, доцент Рязанского государственного университета имени Есенина, кандидат сельскохозяйственных наук:

Хорошо промыть грибы под проточной водой, сложить в кастрюлю, залить водой. После следует кипятить минимум 40 минут. По окончании готовки следует полностью слить воду.

Такую процедуру необходимо повторить еще минимум два раза. Только после этого грибы можно готовить как обычно — жарить, тушить, солить.

Десяти граммов достаточно, чтобы убить

Но главный убийца — не сморчки. Это — титул бледной поганки. Ее путают с обычными шампиньонами и сыроежками. На самом деле перед ним стоит полный набор смертельных ядов:

Фаллоидин — разрушает печень;

Аманитины — убивают почки;

Фаллаин — наносит общий урон организму.