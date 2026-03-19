Биолог рассказал, можно ли есть весенние грибы

РЯЗАНЬ, 19 мар - РИА Новости. Ранние весенние грибы относятся к условно съедобным из-за гельвелловой кислоты и требуют специальной кулинарной обработки, сообщил РИА Новости кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Рязанского государственного университета имени Есенина Виктор Асеев.
Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский сообщил РИА Новости, что первые весенние грибы могут появиться в средней полосе России уже в апреле, если во второй половине марта установится теплая погода.
"Ранневесенние грибы - это сморчки, строчки, сморчковые шапочки. Правда, эти грибы относятся к категории условно съедобных. Потому что в данном случае в сморчках, строчках содержится так называемая гельвелловая кислота и другие токсичные соединения, что может привести к отравлению. И поэтому специально применяют кулинарную обработку. Отваривают, отвар сливают, промывают, и после этого грибы можно будет использовать в пищу. Обязательно проведение кулинарных обработок", - рассказал Асеев.
Он уточнил, что эти грибы появляются весной, сразу после исхода снега. В этом году ожидается их обильное плодоношение. Мощный снежный покров защитил мицелий от глубокого промерзания и дал возможность поддерживать его жизнеспособность за счет стабильной температуры и влажности.
