Биолог рассказал, можно ли есть весенние грибы

"Ранневесенние грибы - это сморчки, строчки, сморчковые шапочки. Правда, эти грибы относятся к категории условно съедобных. Потому что в данном случае в сморчках, строчках содержится так называемая гельвелловая кислота и другие токсичные соединения, что может привести к отравлению. И поэтому специально применяют кулинарную обработку. Отваривают, отвар сливают, промывают, и после этого грибы можно будет использовать в пищу. Обязательно проведение кулинарных обработок", - рассказал Асеев.