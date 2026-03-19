05:17 19.03.2026
Биолог рассказал, можно ли есть весенние грибы
Биолог рассказал, можно ли есть весенние грибы
Ранние весенние грибы относятся к условно съедобным из-за гельвелловой кислоты и требуют специальной кулинарной обработки, сообщил РИА Новости кандидат... РИА Новости, 19.03.2026
Биолог рассказал, можно ли есть весенние грибы

CC BY-SA 4.0 / DrewHeath / Group of Morchella esculenta found in Knox County, Illinois in May 2020 / Cropped imageСморчки съедобные
CC BY-SA 4.0 / DrewHeath / Group of Morchella esculenta found in Knox County, Illinois in May 2020 / Cropped image
Сморчки съедобные. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 мар - РИА Новости. Ранние весенние грибы относятся к условно съедобным из-за гельвелловой кислоты и требуют специальной кулинарной обработки, сообщил РИА Новости кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Рязанского государственного университета имени Есенина Виктор Асеев.
Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский сообщил РИА Новости, что первые весенние грибы могут появиться в средней полосе России уже в апреле, если во второй половине марта установится теплая погода.
Первые грибы могут появиться в России уже в апреле
14 марта, 08:19
"Ранневесенние грибы - это сморчки, строчки, сморчковые шапочки. Правда, эти грибы относятся к категории условно съедобных. Потому что в данном случае в сморчках, строчках содержится так называемая гельвелловая кислота и другие токсичные соединения, что может привести к отравлению. И поэтому специально применяют кулинарную обработку. Отваривают, отвар сливают, промывают, и после этого грибы можно будет использовать в пищу. Обязательно проведение кулинарных обработок", - рассказал Асеев.
Он уточнил, что эти грибы появляются весной, сразу после исхода снега. В этом году ожидается их обильное плодоношение. Мощный снежный покров защитил мицелий от глубокого промерзания и дал возможность поддерживать его жизнеспособность за счет стабильной температуры и влажности.
Врач предупредила об опасности чрезмерного употребления грибов
