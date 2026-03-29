10:26 29.03.2026 (обновлено: 10:27 29.03.2026)
Глава МИД Ирана осудил убийство журналистов на юге Ливана
Аракчи осудил убийство журналистов на юге Ливана в результате атаки БПЛА

ТЕГЕРАН, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи осудил убийство корреспондентов ливанских телеканалов на юге Ливана в результате атаки израильского беспилотника и выразил соболезнования семьям и коллегам погибших.
Корреспонденты телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Шаэйб погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге Ливана. Президент Ливана Джозеф Аун осудил убийство журналистов, назвав действия Израиля целенаправленными, и призвал международное сообщество положить конец израильским атакам на Ливан.
Американский флаг на здании Министерства войны США - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
В США сообщили о планах Пентагона по многонедельной наземной миссии в Иране
Вчера, 04:01
"Решительно осуждая это преступление и подчеркивая необходимость эффективных действий со стороны международного сообщества для поддержки журналистов и обеспечения ответственности виновников подобных нападений, я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и их коллегам", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале министра иностранных дел исламской республики.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
МИД России настаивает на расследовании убийства журналистов в Ливане
28 марта, 20:48
 
