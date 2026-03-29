Футболисты "Родины" обыграли "Урал" в матче Первой лиги
20:56 29.03.2026
Футболисты "Родины" обыграли "Урал" в матче Первой лиги
Московская "Родина" одержала победу над екатеринбургским "Уралом" в матче 26-го тура футбольной Первой лиги.
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Московская "Родина" одержала победу над екатеринбургским "Уралом" в матче 26-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Иван Тимошенко (35-я минута), Артем Максименко (38) и Йорди Рейна (50, с пенальти). У гостей отличился Никита Морозов (90+2).
"Родина" (49 очков) занимает второе место в таблице Первой лиги, "Урал" (45) идет третьим.
В следующем туре "Родина" сыграет с саратовским "Соколом" в гостях 5 апреля. "Урал" в этот же день примет "Чайку" из села Песчанокопское.
Первая лига
29 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Родина
3 : 1
Урал
35‎’‎ • Иван Тимошенко
38‎’‎ • Артем Максименко
49‎’‎ • Йорди Рейна (П)
Никита Морозов
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортХимки (городской округ в Московской области)Иван ТимошенкоАртем МаксименкоРодина (Москва)УралСокол (Саратов)Первая Лига
 
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
Перейти ко всем результатам
