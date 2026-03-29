13:05 29.03.2026 (обновлено: 13:22 29.03.2026)
Ферстаппен намекнул на уход из "Формулы-1"
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, отвечая на вопрос о своем будущем, заявил, что в жизни существует не только "Формула-1".
В воскресенье на трассе в Судзуке прошла гонка Гран-при Японии "Формулы-1". Победителем стал итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли. Ферстаппен стал восьмым. Лучшим результатом нидерландца в нынешнем сезоне стало шестое место на Гран-при Австралии.
"Жизнь продолжается, есть не только "Формула-1". Должно оставаться и удовольствие", - цитирует Ферстаппена NOS.
Спортсмен также рассказал о своих ощущениях во время гонки и вновь раскритиковал новый регламент о примерно равном распределении мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки.
"Я считал круги до финиша. Пятнадцать, десять, пять. А потом все закончилось. Обгонять должным образом невозможно. Ты можешь обойти соперника, но уже на следующей прямой у тебя нет заряда батареи. Я пытаюсь отнестись к этому с юмором, потому что постоянно ходить расстроенным - тоже не выход. Но так быть не должно", - сказал пилот, выразив надежду на то, что до Гран-при Майами "Ред Булл" удастся сделать болид более управляемым..
Ферстаппену 28 лет. Он становился чемпионом "Формулы-1" четыре года подряд (2021-2024). Также гонщик является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и выигранным подряд Гран-при.
