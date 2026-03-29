Ферстаппен намекнул на уход из "Формулы-1"

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, отвечая на вопрос о своем будущем, заявил, что в жизни существует не только "Формула-1".

В воскресенье на трассе в Судзуке прошла гонка Гран-при Японии "Формулы-1". Победителем стал итальянский пилот " Мерседеса " Кими Антонелли. Ферстаппен стал восьмым. Лучшим результатом нидерландца в нынешнем сезоне стало шестое место на Гран-при Австралии

"Жизнь продолжается, есть не только "Формула-1". Должно оставаться и удовольствие", - цитирует Ферстаппена NOS.

Спортсмен также рассказал о своих ощущениях во время гонки и вновь раскритиковал новый регламент о примерно равном распределении мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки.

"Я считал круги до финиша. Пятнадцать, десять, пять. А потом все закончилось. Обгонять должным образом невозможно. Ты можешь обойти соперника, но уже на следующей прямой у тебя нет заряда батареи. Я пытаюсь отнестись к этому с юмором, потому что постоянно ходить расстроенным - тоже не выход. Но так быть не должно", - сказал пилот, выразив надежду на то, что до Гран-при Майами Ред Булл " удастся сделать болид более управляемым..