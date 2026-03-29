https://ria.ru/20260329/ferstappen-2083600587.html
Ферстаппен намекнул на уход из "Формулы-1"
2026-03-29T13:22:00+03:00
формула-1
спорт
япония
австралия
майами
макс ферстаппен
мерседес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905772563_0:49:1081:657_1920x0_80_0_0_f0b6744b74516646ced3b5f26e83c9c2.jpg
https://ria.ru/20260328/antonelli-2083473035.html
https://ria.ru/20260328/formula-2083463956.html
япония
австралия
майами
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905772563_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_901891756f018690e5f8405b8ad4f173.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ферстаппен о своем будущем: жизнь продолжается, есть не только "Формула-1"
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, отвечая на вопрос о своем будущем, заявил, что в жизни существует не только "Формула-1".
В воскресенье на трассе в Судзуке прошла гонка Гран-при Японии
"Формулы-1". Победителем стал итальянский пилот "Мерседеса
" Кими Антонелли. Ферстаппен
стал восьмым. Лучшим результатом нидерландца в нынешнем сезоне стало шестое место на Гран-при Австралии
.
"Жизнь продолжается, есть не только "Формула-1". Должно оставаться и удовольствие", - цитирует Ферстаппена NOS.
Спортсмен также рассказал о своих ощущениях во время гонки и вновь раскритиковал новый регламент о примерно равном распределении мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки.
"Я считал круги до финиша. Пятнадцать, десять, пять. А потом все закончилось. Обгонять должным образом невозможно. Ты можешь обойти соперника, но уже на следующей прямой у тебя нет заряда батареи. Я пытаюсь отнестись к этому с юмором, потому что постоянно ходить расстроенным - тоже не выход. Но так быть не должно", - сказал пилот, выразив надежду на то, что до Гран-при Майами
"Ред Булл
" удастся сделать болид более управляемым..
Ферстаппену 28 лет. Он становился чемпионом "Формулы-1" четыре года подряд (2021-2024). Также гонщик является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и выигранным подряд Гран-при.