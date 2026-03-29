В Херсонской области дрон ВСУ ударил по автобусу на остановке

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по автобусу на остановке в селе Любимовка Херсонской области, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатор региона Владимир Василенко.

"Вражеский дрон атаковал пассажирский автобус, как только тот подъехал к остановке", - сказал Василенко.

По его словам, это был целенаправленный и спланированный удар.