Дмитриев высмеял Каллас после спора о давлении на Россию

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя спор о давлении на Россию, возникший в ходе встречи G7, поиронизировал над главой дипломатии ЕС Каей Каллас, заявив, что комиксы Marvel не научат ее профессиональным навыкам, а Евросоюзу нужны более образованные бюрократы.
"Конечно же, Кая (Каллас, глава дипломатии ЕС - ред.) до сих пор не прочитала достаточно книг, чтобы понять, что такое дипломатия. Комиксы Marvel не учат дипломатии. ЕС нужны более образованные бюрократы. Энергетический кризис обеспечит дополнительное и достаточное образование", - написал Дмитриев на странице в соцсети X, комментируя статью портала Axios о упомянутом споре.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Каллас и госсекретарь США Марко Рубио горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта в ходе встречи министров "группы семи" (G7) в пятницу. По данным портала, Каллас раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву, - эти упрёки вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом США из переговорного процесса.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
13 марта, 13:41