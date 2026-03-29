Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев высмеял Каллас после спора о давлении на Россию - РИА Новости, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/dmitriev-2083572096.html
Дмитриев высмеял Каллас после спора о давлении на Россию
Дмитриев высмеял Каллас после спора о давлении на Россию - РИА Новости, 29.03.2026
Дмитриев высмеял Каллас после спора о давлении на Россию
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя спор о давлении на Россию, возникший в ходе встречи G7, поиронизировал над главой дипломатии ЕС Каей Каллас, заявив, что РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T07:48:00+03:00
2026-03-29T07:48:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
кирилл дмитриев
марко рубио
евросоюз
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260313/glava-2080477034.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, кирилл дмитриев, марко рубио, евросоюз, g7, российский фонд прямых инвестиций, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, США, Москва, Кирилл Дмитриев, Марко Рубио, Евросоюз, G7, Российский фонд прямых инвестиций, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дмитриев высмеял Каллас после спора о давлении на Россию

Дмитриев поиронизировал над Каллас после ее спора с Рубио о давлении на Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя спор о давлении на Россию, возникший в ходе встречи G7, поиронизировал над главой дипломатии ЕС Каей Каллас, заявив, что комиксы Marvel не научат ее профессиональным навыкам, а Евросоюзу нужны более образованные бюрократы.
«

"Конечно же, Кая (Каллас, глава дипломатии ЕС - ред.) до сих пор не прочитала достаточно книг, чтобы понять, что такое дипломатия. Комиксы Marvel не учат дипломатии. ЕС нужны более образованные бюрократы. Энергетический кризис обеспечит дополнительное и достаточное образование", - написал Дмитриев на странице в соцсети X, комментируя статью портала Axios о упомянутом споре.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Каллас и госсекретарь США Марко Рубио горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта в ходе встречи министров "группы семи" (G7) в пятницу. По данным портала, Каллас раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву, - эти упрёки вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом США из переговорного процесса.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Дмитриев описал Каллас двумя словами
13 марта, 13:41
 
В миреРоссияСШАМоскваКирилл ДмитриевМарко РубиоЕвросоюзG7Российский фонд прямых инвестицийВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала