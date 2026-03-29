Дмитриев ответил на критику визита депутатов Госдумы в США

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на критику визита парламентской делегации РФ в Вашингтон со стороны ряда конгрессменов предложил им дать пояснения насчет отмывания на Украине более чем 200 миллионов долларов для предвыборной кампании экс-президента США Джо Байдена.