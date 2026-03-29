Дмитриев ответил на критику визита депутатов Госдумы в США

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на критику визита парламентской делегации РФ в Вашингтон со стороны ряда конгрессменов предложил им дать пояснения насчет отмывания на Украине более чем 200 миллионов долларов для предвыборной кампании экс-президента США Джо Байдена.
"Может, им лучше предоставить ответы по поводу более чем 200 миллионов долларов, которые, как утверждается, были отстегнуты на кампанию по переизбранию Байдена через коррупцию Украины", - написал глава РФПИ в соцсети X.
Делегация депутатов Госдумы в четверг и пятницу проводила переговоры с членами конгресса США.
Это была первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.