09:46 29.03.2026
Дмитриев ответил на критику визита депутатов Госдумы в США
Россия, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Кирилл Дмитриев, Госдума РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Политика
Дмитриев предложил конгрессменам дать пояснения по отмыванию денег на Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на критику визита парламентской делегации РФ в Вашингтон со стороны ряда конгрессменов предложил им дать пояснения насчет отмывания на Украине более чем 200 миллионов долларов для предвыборной кампании экс-президента США Джо Байдена.
"Может, им лучше предоставить ответы по поводу более чем 200 миллионов долларов, которые, как утверждается, были отстегнуты на кампанию по переизбранию Байдена через коррупцию Украины", - написал глава РФПИ в соцсети X.
Делегация депутатов Госдумы в четверг и пятницу проводила переговоры с членами конгресса США.
Это была первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Конгрессвумен Луна резко ответила на критику после визита делегации Госдумы
Вчера, 03:50
 
