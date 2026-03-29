19:53 29.03.2026
Люди в Дагестане спасали тонущих во время ливней животных
Жители Дагестана спасали животных, оказавшихся в водном плену во время массовых потопов, кадры опубликовали местные Telegram-каналы. РИА Новости, 29.03.2026
МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Жители Дагестана спасали животных, оказавшихся в водном плену во время массовых потопов, кадры опубликовали местные Telegram-каналы.
На одном из видео видно, как мужчина идет по затопленной улице по колено в воде, несет в руках кошку.
“Спасли кота тонущего”. - говорит другой мужчина за кадром.
В другом ролике показано, как люди несут на руках собак на сплошь затопленной местности – в публикации сообщается, что удалось спасти собак, которые были в приюте.
Также распространились кадры, как в городе Хасавюрте несколько мужчин спасли собаку, которую уносило течением – один спустился на подпорку моста, где пес прятался от потока, привязал поводок к животному, после чего мужчины на мосту подняли четвероногого вверх.
“Инициативная группа вышла, спасали собак. Молодцы, храбрые ребята, сердобольные”, - прокомментировал эти видео РИА Новости заместитель главы Хасавюрта Хайбулла Умаров.
Еще на одном видео из Хасавюртовского района люди вытаскивают из воды теленка и помещают его в грузовик для эвакуации из затопленной зоны.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.
