Люди в Дагестане спасали тонущих во время ливней животных

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Жители Дагестана спасали животных, оказавшихся в водном плену во время массовых потопов, кадры опубликовали местные Telegram-каналы.

На одном из видео видно, как мужчина идет по затопленной улице по колено в воде, несет в руках кошку.

“Спасли кота тонущего”. - говорит другой мужчина за кадром.

В другом ролике показано, как люди несут на руках собак на сплошь затопленной местности – в публикации сообщается, что удалось спасти собак, которые были в приюте.

Также распространились кадры, как в городе Хасавюрте несколько мужчин спасли собаку, которую уносило течением – один спустился на подпорку моста, где пес прятался от потока, привязал поводок к животному, после чего мужчины на мосту подняли четвероногого вверх.

“Инициативная группа вышла, спасали собак. Молодцы, храбрые ребята, сердобольные”, - прокомментировал эти видео РИА Новости заместитель главы Хасавюрта Хайбулла Умаров.

Еще на одном видео из Хасавюртовского района люди вытаскивают из воды теленка и помещают его в грузовик для эвакуации из затопленной зоны.