В Дагестане из-за непогоды без света остаются 65 тысяч абонентов

МАХАЧКАЛА, 29 мар – РИА Новости. Порядка 65 тысяч абонентов по данным на воскресенье остаются без электроснабжения в Дагестане, сообщил первый вице-премьер республики Манвел Мажонц на заседании оперштаба у главы региона Сергея Меликова.

« "Так, ранее нарушилась работа 168 фидеров. В пик непогоды одновременное максимальное количество отключенных потребителей достигло более 560 тысяч человек. К утру неподключенными остаются 28 фидеров — 65 тысяч абонентов", - сообщил Мажонц.

По его словам, в горных районах восстановительные работы осложняются из-за разрушенных дорог. Из-за этого энергетики и техника не могут добраться до объектов.