В Дагестане 12 населенных пунктов остались без газоснабжения из-за дождей

"Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов провел оперативное совещание, посвященное ликвидации аварийных нарушений газоснабжения, затронувших 12 населенных пунктов на территории Ахтынского, Докузпаринского и Хасавюртовского районов, а также поселок Талги города Махачкалы… Проведение восстановительных работ осложняется рядом факторов: труднодоступностью объектов в горной местности, а также неблагоприятными погодными условиями - продолжающимися дождями и оползневыми явлениями", – говорится в сообщении.