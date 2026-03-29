В Дагестане 12 населенных пунктов остались без газоснабжения из-за дождей

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Аварийные нарушения газоснабжения произошли в 12 населенных пунктах Дагестана и поселке Талги в Махачкале из-за дождей и оползней, сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Махачкала".
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.
"Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов провел оперативное совещание, посвященное ликвидации аварийных нарушений газоснабжения, затронувших 12 населенных пунктов на территории Ахтынского, Докузпаринского и Хасавюртовского районов, а также поселок Талги города Махачкалы… Проведение восстановительных работ осложняется рядом факторов: труднодоступностью объектов в горной местности, а также неблагоприятными погодными условиями - продолжающимися дождями и оползневыми явлениями", – говорится в сообщении.
К устранению нарушений привлечены бригады и спецтехника, обеспечена поставка необходимых материально-технических ресурсов. Все бригады будут работать до полного восстановления газоснабжения, подчеркнули в компании.
