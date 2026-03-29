Ульянов: дополнительные меры безопасности по АЭС "Бушер" не обсуждаются
08:34 29.03.2026
Ульянов: дополнительные меры безопасности по АЭС "Бушер" не обсуждаются
Ульянов: дополнительные меры безопасности по АЭС "Бушер" не обсуждаются - РИА Новости, 29.03.2026
Ульянов: дополнительные меры безопасности по АЭС "Бушер" не обсуждаются
Дополнительные меры безопасности по Бушерской АЭС с МАГАТЭ не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T08:34:00+03:00
2026-03-29T08:34:00+03:00
россия
вена
иран
в мире, россия, вена, иран, михаил ульянов (дипломат), алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Вена, Иран, Михаил Ульянов (дипломат), Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
Ульянов: дополнительные меры безопасности по АЭС "Бушер" не обсуждаются

Ульянов: дополнительные меры безопасности по АЭС "Бушер" с МАГАТЭ не обсуждаются

АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Дополнительные меры безопасности по Бушерской АЭС с МАГАТЭ не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Насколько я понимаю, такой необходимости нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Новый удар по АЭС "Бушер" угрожал ядерной безопасности, заявил Лихачев
Дипломат напомнил, что сейчас запланирован очередной этап эвакуации российских сотрудников.
"МАГАТЭ здесь ни при чем, это не его задача", - уточнил постпред РФ.
В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в ближайшие дни госкорпорация начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек.
По его словам, ситуация на площадке иранской АЭС "Бушер" продолжает ухудшаться, вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен третий удар, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции.
Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность последними ударами близ иранской АЭС "Бушер". Глава Агентства Рафаэль Гросси отмечал, что повреждение объекта может привести к крупному радиационному инциденту, который затронул бы значительную территорию в Иране и за его пределами.
В Россию эвакуировали еще 163 человека с АЭС "Бушер"
В миреРоссияВенаИранМихаил Ульянов (дипломат)Алексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
