Ульянов: дополнительные меры безопасности по АЭС "Бушер" не обсуждаются

ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Дополнительные меры безопасности по Бушерской АЭС с МАГАТЭ не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Насколько я понимаю, такой необходимости нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Дипломат напомнил, что сейчас запланирован очередной этап эвакуации российских сотрудников.
В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в ближайшие дни госкорпорация начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек.
По его словам, ситуация на площадке иранской АЭС "Бушер" продолжает ухудшаться, вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен третий удар, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции.
Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность последними ударами близ иранской АЭС "Бушер". Глава Агентства Рафаэль Гросси отмечал, что повреждение объекта может привести к крупному радиационному инциденту, который затронул бы значительную территорию в Иране и за его пределами.
