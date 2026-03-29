Ульянов: дополнительные меры безопасности по АЭС "Бушер" не обсуждаются

ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Дополнительные меры безопасности по Бушерской АЭС с МАГАТЭ не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Насколько я понимаю, такой необходимости нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат напомнил, что сейчас запланирован очередной этап эвакуации российских сотрудников.

МАГАТЭ здесь ни при чем, это не его задача", - уточнил постпред РФ

По его словам, ситуация на площадке иранской АЭС "Бушер" продолжает ухудшаться, вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен третий удар, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции.