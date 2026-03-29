10:09 29.03.2026 (обновлено: 21:56 29.03.2026)
Жителя Омска, похитившего трех наркоторговцев, отправили под арест
ОМСК, 29 мар — РИА Новости. Житель Омской области, которого обвиняют в похищении трех распространителей наркотических веществ, отправлен под арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Следователи выяснили, что 43-летний житель города Тары Омской области стал организатором ОПГ, которая похитила трех человек. Преступление произошло в Таре осенью 2025 года.
В Подмосковье троих мужчин арестовали за нападение на журналиста
"Обвиняемый создал организованную группу, которая с его участием похитила у гаражей в городе Таре трех человек, причастных к хранению наркотических средств, для совершения против них незаконных действий", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное организованной группой".
"Тарский городской суд Омской области с учетом представленных материалов и данных о личности обвиняемого, который ранее судим за совершение особо тяжкого преступления и в настоящее время находится под административным надзором, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО", — добавили в пресс-службе.
Свои действия обвиняемые объяснили желанием проучить похищенных наркодилеров.
Суд арестовал приморца, вымогавшего деньги у жен погибших участников СВО
