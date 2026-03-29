Антонелли вышел в лидеры чемпионата "Формулы-1", Рассел стал вторым - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
11:01 29.03.2026 (обновлено: 11:14 29.03.2026)
Антонелли вышел в лидеры чемпионата "Формулы-1", Рассел стал вторым
Антонелли стал самым молодым гонщиком, возглавившим зачет пилотов "Формулы-1"

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли вышел на первое место в зачете гонщиков "Формулы-1".
Антонелли в воскресенье стал победителем третьего этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Японии, одержав свою вторую победу подряд. Благодаря этому 19-летний итальянец возглавил зачет пилотов текущего сезона. Антонелли стал самым молодым лидером общего зачета в истории и первым тинейджером, которому это удалось.
На счету Антонелли стало 72 очка, он обошел партнера по команде британца Джорджа Рассела (63), который опустился на второе место. Третью строчку сохранил монегаск Шарль Леклер (49) из "Феррари".
Также в первую десятку входят: 4. Льюис Хэмилтон (Великобритания; "Феррари") - 41; 5. Ландо Норрис (Великобритания; "Макларен") - 25; 6. Оскар Пиастри (Австралия; "Макларен") - 21; 7. Оливер Берман (Великобритания; "Хаас") - 17; 8. Пьер Гасли (Франция; "Альпин") - 15; 9. Макс Ферстаппен (Нидерланды; "Ред Булл") - 12; 10. Лиам Лоусон (Новая Зеландия; "Рейсинг Буллз") - 10.
В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (135 очков), следом за ним в первой пятерке располагаются "Феррари" (90), "Макларен" (46), "Хаас" (18) и "Альпин" (16).
Следующий этап пройдет 1-3 мая на международном автодроме в Майами (США).
