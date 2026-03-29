Антонелли выиграл Гран-при Японии, опередив Пиастри - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
09:47 29.03.2026 (обновлено: 11:11 29.03.2026)
Антонелли выиграл Гран-при Японии, опередив Пиастри
Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли стал победителем третьего этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Японии, который проходил на автодроме в... РИА Новости Спорт, 29.03.2026
авто, япония, китай, майами, оскар пиастри, шарль леклер, макларен, феррари, мерседес, великобритания, франция, хаас, джордж расселл
Формула-1, Авто, Япония, Китай, Майами, Оскар Пиастри, Шарль Леклер, Макларен, Феррари, Мерседес, Великобритания, Франция, Хаас, Джордж Расселл
Антонелли выиграл вторую гонку "Формулы-1" подряд, победив на Гран-при Японии

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли стал победителем третьего этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Японии, который проходил на автодроме в Судзуке.
Антонелли выиграл второй этап подряд, 15 марта 19-летний итальянец стал лучшим на Гран-при Китая, одержав дебютную победу в карьере. Вторым финишировал австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри (отставание +13,722 секунды), третьим стал монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (+15,270).
Далее в первой десятке расположились: 4. Джордж Расселл (Великобритания; "Мерседес"), 5. Ландо Норрис (Великобритания; "Макларен"), 6. Льюис Хэмилтон (Великобритания; "Феррари"), 7. Пьер Гасли (Франция; "Альпин"), 8. Макс Ферстаппен (Нидерланды; "Ред Булл"), 9. Лиам Лоусон (Новая Зеландия; "Рейсинг Буллз"); 10. Эстебан Окон (Франция; "Хаас").
Британский пилот команды "Хаас" Оливер Берман, занимавший перед гонкой пятое место в зачете пилотов, потерял управление при попытке обгона на 22-м круге, его болид развернулся, вылетел в зону безопасности и ударился о заграждение. Берман выбрался из болида, но не мог самостоятельно встать на ноги и покинул трассу в сопровождении стюардов. Как сообщил представитель "Хааса", Берман избежал перелома, но был отправлен в медицинский центр на рентген, у него ушиб правого колена.
Пилот "Мерседеса" Антонелли выиграл Гран-при Китая
