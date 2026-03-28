Футболист "Зенита" Дуран улетел в Барселону

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что колумбийский нападающий команды Джон Дуран пропустил товарищеский матч с казахстанским "Кайратом", так как отправился в Барселону для консультации с врачом.