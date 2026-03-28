Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщает The Guardian.

В пятницу автомобиль Вудса перевернулся после попытки обогнать грузовик на узкой трассе во Флориде. Информации о пострадавших нет. Как сообщает The Guardian со ссылкой на следователей, тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе не выявил нарушений. Предположительно, спортсмен мог находиться под влиянием лекарств или наркотиков.

Отмечается, что 50-летний Вудс отказался проходить тест на наличие веществ в организме. Спортсмен был арестован за вождение в нетрезвом виде с причинением ущерба и отказ от прохождения установленного законом теста.