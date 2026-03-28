Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
01:19 28.03.2026
Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде
Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщает The Guardian. РИА Новости Спорт, 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/safonov-2083438594.html
Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде

Попавший в ДТП Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщает The Guardian.
В пятницу автомобиль Вудса перевернулся после попытки обогнать грузовик на узкой трассе во Флориде. Информации о пострадавших нет. Как сообщает The Guardian со ссылкой на следователей, тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе не выявил нарушений. Предположительно, спортсмен мог находиться под влиянием лекарств или наркотиков.
Отмечается, что 50-летний Вудс отказался проходить тест на наличие веществ в организме. Спортсмен был арестован за вождение в нетрезвом виде с причинением ущерба и отказ от прохождения установленного законом теста.
Вудс является 15-кратным победителем турниров серии "Мейджор", включая пять "Мастерсов". Гольфист попадал в ДТП в 2021 году, тогда его машина также перевернулась, Вудс перенес операцию на голени и голеностопе.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Сафонов отвел себе скромную роль в голе Хвичи в ворота "Челси"
01:10
 
