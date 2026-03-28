"Каждый раз убожество": Украина в ужасе от пролета мимо пятого ЧМ подряд - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
12:44 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/ukraina--2083487256.html
"Каждый раз убожество": Украина в ужасе от пролета мимо пятого ЧМ подряд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083170975_0:3:1200:678_1920x0_80_0_0_bff7ceca6395438964496aae426662ff.jpg
https://ria.ru/20260327/ukraina--2083175864.html
украина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083170975_147:0:1054:680_1920x0_80_0_0_b8888959531e8369967f48bd2abcd871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, украина, украина, швеция, чемпионат мира по футболу 2026, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Украина, Украина, Швеция, Чемпионат мира по футболу 2026, Вокруг спорта
"Каждый раз убожество": Украина в ужасе от пролета мимо пятого ЧМ подряд

На Украине критикуют сборную за невыход на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сборную Украины по футболу раскритиковали собственные болельщики после полуфинала стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Швеции.
В четверг в Валенсии сборная Украины уступила со счетом 1:3 и завершила участие в квалификации на чемпионат мира. В последний раз "жовто-блакитные" выступали на чемпионате мира в 2006 году.
После финального свистка болельщики обрушились с критикой на команду Сергея Реброва, и негативные комментарии продолжают публиковаться под постами о проигрыше украинцев уже второй день:
  • "Чтобы посмотреть этот позор, пришлось платить";
  • "Наше самое переоцененное поколение";
  • "Глобальная проблема, в 2030-м будет 24 года без ЧМ. Начните с увольнения Реброва";
  • "Одно и то же убожество каждый раз";
  • "Ни идей, ни борьбы, ни эмоций";
  • "Стыдно за такую команду";
  • "Спасибо парням за мундиаль!";
  • "Реброва надо было увольнять еще после Евро-2024";
  • "Зато теперь не придется рано просыпаться ради трансляций ЧМ. Спасибо, ребята!";
  • "Желто-синие победили. Маленький нюанс: победили шведы".
Виктор Дьёкереш - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Снова огребли: Украину не пустили на пятый чемпионат мира подряд
27 марта, 01:25
 
