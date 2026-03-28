"Каждый раз убожество": Украина в ужасе от пролета мимо пятого ЧМ подряд

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сборную Украины по футболу раскритиковали собственные болельщики после полуфинала стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Швеции.
В четверг в Валенсии сборная Украины уступила со счетом 1:3 и завершила участие в квалификации на чемпионат мира. В последний раз "жовто-блакитные" выступали на чемпионате мира в 2006 году.
После финального свистка болельщики обрушились с критикой на команду Сергея Реброва, и негативные комментарии продолжают публиковаться под постами о проигрыше украинцев уже второй день:
- "Чтобы посмотреть этот позор, пришлось платить";
- "Наше самое переоцененное поколение";
- "Глобальная проблема, в 2030-м будет 24 года без ЧМ. Начните с увольнения Реброва";
- "Одно и то же убожество каждый раз";
- "Ни идей, ни борьбы, ни эмоций";
- "Стыдно за такую команду";
- "Спасибо парням за мундиаль!";
- "Реброва надо было увольнять еще после Евро-2024";
- "Зато теперь не придется рано просыпаться ради трансляций ЧМ. Спасибо, ребята!";
- "Желто-синие победили. Маленький нюанс: победили шведы".