Каминский покинул пост старшего тренера сборной России по биатлону

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский покинет национальную команду по окончании текущего сезона, сообщается в официальном Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).

"От лица всей сборной благодарим Юрия Михайловича за его вклад в развитие российского биатлона и желаем ему успехов на новом поприще", - говорится в сообщении.