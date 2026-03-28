Трамп может лишить НАТО права использовать пятую статью устава, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лишения стран-членов НАТО, неспособных довести свои расходы на оборону до требуемых 5%, права на использование пятой статьи устава альянса, пишет издание Telegraph.
"Согласно предложениям, которые рассматривает Трамп, союзники по НАТО, которы не выполняют новые целевые (расходы на оборону - ред.), могут быть отстранены от принятия решений о расширении совместных миссий и активации пятой статьи (устава НАТО - ред.) о коллективной обороне", - говорится в публикации.
Как заявил один из источников Telegraph, официальные лица США в нескольких встречах активно продвигали эту модель, однако, по словам других источников, официально эта идея не выносилась на обсуждения в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-участниц к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт включили в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер-министр Испании Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заверял, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.