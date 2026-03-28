Россиянам назвали данные, которые нельзя сообщать незнакомцам по телефону

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россиянам рекомендуется никогда не сообщать незнакомцам по телефону данные идентифицирующих документов, финансовую информацию, пароли и коды из СМС или пуш-уведомлений, текущее местоположение, а также личные данные (ФИО и телефон), рассказала РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

В первую очередь ни в коем случае нельзя диктовать данные документов, подтверждающих личность: паспорт, СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, те же рекомендации касаются данных идентифицирующих документов членов семьи и близкого окружения.

Далее - финансовая информация. Никому нельзя диктовать по телефону номера и сроки действия карт, коды безопасности на обороте карты, номера счетов.

В третьих, логины, пароли, коды из СМС и пуш-уведомлений предназначены только для использования непосредственно клиентом сервиса в том сервисе, который он использует в текущий момент - они должны быть защищены от разглашения, тем более по телефону.

Личную информацию свою и близких, в которую входят адреса, размер дохода и средств в распоряжении в текущее время, точное местоположение в данный момент, детали маршрутов поездки, номера рейсов и броней стоит хранить в секрете от посторонних собеседников.

Свои персональные данные в комбинации ФИО, дата рождения и номер телефона сообщать по телефону также небезопасно, а разглашение чужих, даже если это близкие родственники, может интерпретироваться в ряде случаев как нарушение закона.

Пожарская пояснила, что не каждый контакт мошенника с человеком направлен на похищение денег. Сегодня информация и данные для злоумышленников представляют даже большую ценность - они её собирают и составляют подробный профиль жертвы.

"Позже этот профиль позволяет найти рычаги воздействия, слабые места и манипулировать этим долгое время, шантажировать или мотивировать жертву, вынуждая отдавать не только деньги и ценности, но и совершать преступления", - отметила она.