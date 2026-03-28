США заинтересованы в участии россиян в Олимпиаде-2028, заявил Смирнов - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
08:35 28.03.2026 (обновлено: 11:08 28.03.2026)
США заинтересованы в участии россиян в Олимпиаде-2028, заявил Смирнов
США заинтересованы в участии россиян в Олимпиаде-2028, заявил Смирнов - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
США заинтересованы в участии россиян в Олимпиаде-2028, заявил Смирнов
США заинтересованы в участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, заявил РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета... РИА Новости Спорт, 28.03.2026
2026-03-28T08:35:00+03:00
2026-03-28T11:08:00+03:00
сша
лос-анджелес
россия
виталий смирнов (почетный президент окр)
госдума рф
сша
лос-анджелес
россия
сша, лос-анджелес, россия, виталий смирнов (почетный президент окр), госдума рф
США, Лос-Анджелес, Россия, Виталий Смирнов (почетный президент ОКР), Госдума РФ
США заинтересованы в участии россиян в Олимпиаде-2028, заявил Смирнов

Смирнов: США заинтересованы в участии российских спортсменов в ОИ-2028

Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. США заинтересованы в участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, заявил РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.
Делегация депутатов Госдумы в четверг и пятницу провела переговоры с членами конгресса США. На встрече в том числе были затронуты вопросы полноценного допуска российских спортсменов до международных соревнований и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран.
«
"Конечно, я поддерживаю все это. Я сам участвую в этом процессе в силу своих возможностей. Американцы тоже заинтересованы. Игры в Лос-Анджелесе пройдут в третий раз. В двух предыдущих случаях наши спортсмены не участвовали: в 1932 году у нас вообще не было олимпийского комитета, а в 1984-м это был бойкот - ответ на московскую Олимпиаду", - сказал Смирнов.
"Сейчас это будет первая Олимпиада за долгое время в таких условиях, и американцы заинтересованы. Ряд видов спорта у них невероятно популярен. Американцы представляют грозную силу, но и наши спортсмены занимают ведущие позиции - это гимнастика, вольная борьба, игровые виды спорта и многие другие. Американцы не меньше нас заинтересованы в том, чтобы мы участвовали в этих Играх под своим флагом. Традиционный интерес к встречам российских и американских спортсменов всегда очень высок", - отметил он.
