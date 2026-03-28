Рейтинг@Mail.ru
Паралимпиец Шеббо рассказал, как восстанавливался после аварии на мотоцикле - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/shebbo-2083462187.html
Паралимпиец Шеббо рассказал, как восстанавливался после аварии на мотоцикле
Участник Паралимпийских игр в Италии российский сноубордист Филипп Шеббо в интервью РИА Новости рассказал, что после аварии на мотоцикле пробыл в коме неделю. РИА Новости Спорт, 28.03.2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078444886_0:250:1080:1060_1920x0_80_0_0_dad63556ac6f525f4782d859a72d147d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Паралимпиец Шеббо рассказал, как восстанавливался после аварии на мотоцикле

Шеббо: после аварии пробыл в коме неделю, память вернулась со временем

© Фото : соцсети Филиппа ШеббоФилипп Шеббо
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© Фото : соцсети Филиппа Шеббо
Филипп Шеббо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Участник Паралимпийских игр в Италии российский сноубордист Филипп Шеббо в интервью РИА Новости рассказал, что после аварии на мотоцикле пробыл в коме неделю.
Шеббо 34 года. Ему ампутировали ногу после падения с мотоцикла, которое произошло из-за неисправности заднего колеса.
"Любовь к мотоциклам нисколько не уменьшилась. В аварии виню себя, а не мотоцикл. Я не уследил, что заднее колесо неисправно, хотя должен был знать, почувствовал это. Наверное, были мысли, почему именно со мной это произошло, но не зацикливался на них. Вообще первое время не помнил полтора-два часа до аварии. Память на определенном моменте отключилась. Когда проснулся после комы, подумал, что это произошло в другом месте", - сказал Шеббо.
"Сначала была обычная кома, потом искусственная. Неделю. Память возвращалась со временем, потребовалось полгода. Но момент аварии, когда что-то пошло не так, не помню до сих пор", - добавил он.
СпортПаралимпийские игрыИталия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала