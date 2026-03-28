Паралимпиец Шеббо рассказал, как восстанавливался после аварии на мотоцикле
Участник Паралимпийских игр в Италии российский сноубордист Филипп Шеббо в интервью РИА Новости рассказал, что после аварии на мотоцикле пробыл в коме неделю.
Шеббо: после аварии пробыл в коме неделю, память вернулась со временем
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Участник Паралимпийских игр в Италии российский сноубордист Филипп Шеббо в интервью РИА Новости рассказал, что после аварии на мотоцикле пробыл в коме неделю.
Шеббо 34 года. Ему ампутировали ногу после падения с мотоцикла, которое произошло из-за неисправности заднего колеса.
"Любовь к мотоциклам нисколько не уменьшилась. В аварии виню себя, а не мотоцикл. Я не уследил, что заднее колесо неисправно, хотя должен был знать, почувствовал это. Наверное, были мысли, почему именно со мной это произошло, но не зацикливался на них. Вообще первое время не помнил полтора-два часа до аварии. Память на определенном моменте отключилась. Когда проснулся после комы, подумал, что это произошло в другом месте", - сказал Шеббо.
"Сначала была обычная кома, потом искусственная. Неделю. Память возвращалась со временем, потребовалось полгода. Но момент аварии, когда что-то пошло не так, не помню до сих пор", - добавил он.