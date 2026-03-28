Сборная Сенегала вышла на матч с трофеем Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
21:03 28.03.2026 (обновлено: 21:19 28.03.2026)
Сборная Сенегала вышла на матч с трофеем Кубка Африки
Сборная Сенегала вышла на матч с трофеем Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
Сборная Сенегала вышла на матч с трофеем Кубка Африки
Лишившаяся титула победителя Кубка африканских наций сборная Сенегала по футболу показала болельщикам трофей перед началом товарищеского матча с командой Перу. РИА Новости Спорт, 28.03.2026
футбол
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
caf
кубок африканских наций
сенегал
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068672745_31:0:1060:772_1920x0_80_0_0_650121625a5a605fef0eb5044c1ec9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), caf, кубок африканских наций, сенегал
Футбол, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), CAF, Кубок африканских наций, Сенегал
Сборная Сенегала вышла на матч с трофеем Кубка Африки

Лишившаяся победы в Кубке Африки сборная Сенегала представила фанатам трофей

Сборная Сенегала с Кубком Африки - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Сборная Сенегала с Кубком Африки. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лишившаяся титула победителя Кубка африканских наций сборная Сенегала по футболу показала болельщикам трофей перед началом товарищеского матча с командой Перу.
Встреча проходит на стадионе "Стад де Франс" во Франции в субботу. Перед началом матча капитан команды Идрисса Гейе вынес на поле трофей Кубка африканских наций, остальные футболисты сборной появились с золотыми медалями. Команда представила трофей болельщикам и сделала общую фотографию.
"Спустя два месяца после завоевания второго континентального титула сборная Сенегала сегодня днем выйдет на поле стадиона "Стад де Франс" для товарищеского матча против команды Перу", - говорится в посте команды в соцсети X.
Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) 17 марта присудил сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко. В финале 18 января сенегальцы обыграли хозяев турнира в дополнительное время (1:0). В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, что является нарушением статьи 82 регламента турнира, согласно которой команда исключается из соревнований, если она покинула поле до окончания матча без разрешения судьи. Сенегальская федерация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), а правительство Сенегала потребовало проверить CAF на предмет коррупции.
Сенегал потребовал проверить CAF на предмет коррупции
18 марта, 17:36
 
