22:13 28.03.2026 (обновлено: 22:22 28.03.2026)
Семак рассказал, советуется ли с ним Анчелотти по бразильцам "Зенита"
Семак рассказал, советуется ли с ним Анчелотти по бразильцам "Зенита"
Семак рассказал, советуется ли с ним Анчелотти по бразильцам "Зенита"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не обращался к нему за рекомендациями по бразильским футболистам клуба.
Сборная Бразилии 26 марта проиграла команде Франции в товарищеском матче. Во встрече приняли участие футболисты "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике.
Вагнер Лав - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
ЦСКА намерен организовать прощальный матч для Вагнера Лава
Вчера, 20:28
Анчелотти не на связи. Думаю, в этом нет необходимости. Главный тренер сам принимает решения", - сказал Семак.
"Вызов футболистов "Зенита" в сборную Бразилии зависит от позиции и конкуренции. В центре поля, например, очень высокая конкуренция. Думаю, Нино может побороться за место в расширенном списке. В целом шансы есть у всех", - отметил тренер.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
Футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Неймар близок к пропуску чемпионата мира, пишут СМИ
23 марта, 09:28
 
